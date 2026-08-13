Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte süper gıdalar kategorisinde değerlendirilen Goji berry yani kurt üzümü, Türkiye’deki üreticiler için alternatif bir tarım ürünü haline geldi. Anavatanı Asya olan ve Türkiye’nin iklim koşullarına uyum sağlayan bitki özellikle karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilmeye devam ediyor.

İç Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde üretimi yapılan Goji berry, -20°C'ye kadar düşen soğuklara ve yaz sıcaklarına dayanıklılığıyla biliniyor. Geçirgen ve kireçli toprak yapısını tercih eden bitki, dikildikten sonraki ikinci yıldan itibaren ürün vermeye başlıyor, dördüncü ve beşinci yıllarda ise tam verim kapasitesine ulaşıyor.

FARKLI FORMLARDA PAZARLANABİLİYOR

Geleneksel tarım ürünlerine kıyasla kilogram başına satış fiyatının yüksek olması, ürünü üreticiler açısından cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte meyvenin işlenmiş ürün potansiyeli; kuru meyve, çay, reçel, marmelat ve toz/ekstre gibi farklı katma değerli formlarda pazarlanmasına imkan tanıyor.

Sektör temsilcileri ve üreticiler, Goji berry tarımında karşılaşılan temel zorluğun işçilik ve pazarlama süreçleri olduğunu belirtiyor. Taze meyvelerin hassas yapısı nedeniyle makineli hasat yerine elle toplanması gerekliliği, üretim aşamasında iş gücü ihtiyacını artırıyor. Yaklaşık 4 kilogram taze meyveden 1 kilogram kuru meyve elde edilirken, taze tüketim süresinin kısıtlı olması kurutma altyapısının önemini ortaya çıkarıyor.