Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sezonun son dönemine girilirken üreticilerin gözü hasada çevrildi. Bölge genelinde etkili olan yağışlar, bitkinin kuraklık stresini azaltırken ayçiçeğinde verim ve kalite beklentisini de yükseltti.

YAĞIŞLAR AYÇİÇEĞİNİ TOPARLADI

Edirne’de bu yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, henüz kesin bir verim tablosunun ortaya çıkmadığını belirterek ekim tarihleri ve yağış miktarlarındaki bölgesel farklılıkların ürünün gelişimini doğrudan etkilediğini söyledi.

Bazı bölgelerde son dönemde 20-30 kilogram seviyesinde yağış görülürken, bazı alanlarda yağış miktarının oldukça düşük kaldığı ifade edildi. Son yağışların ayçiçeği açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Arabacı, yüksek sıcaklıkların ise bitki üzerinde yeniden baskı oluşturduğuna dikkati çekti.

Arabacı, "Bir hafta öncesine kadar yağan yağmurlarla ayçiçekleri toparladı diye düşünüyorduk. Kafa yapısı güzelleşmeye başladı ancak son günlerdeki sıcaklarla birlikte kafalar solmaya başladı. Önemli olan tanenin ne kadar dolduğu. Bunu da hasat döneminde göreceğiz" dedi.

VERİM HER YERDE BEKLENMİYOR

Son yıllarda yaşanan kuraklığın ayçiçeği üretiminde ciddi kayıplara neden olduğunu hatırlatan Arabacı, bu sezon geçen yıllara kıyasla daha olumlu bir tablo bulunduğunu ancak tüm bölgelerde aynı yüksek verimin alınmasının mümkün görünmediğini ifade etti.

Arabacı, "Geçtiğimiz birkaç yıl kurak geçti, hatta bazı yerlerde hiç ürün alınamadı. Bu yıl tablo daha iyi ancak dekarda 250-300 kilogram verim beklentisinin her yerde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Birçok bölgede verim bunun altında kalacaktır. Kesin tablo hasatla birlikte ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ’DE YÜKSEK VERİM UMUDU

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise ayçiçeğinin bölge tarımı açısından stratejik bir ürün olduğunu vurguladı.

Kuraklık ve düzensiz yağış döneminin geride kaldığını belirten Şaylan, bu yıl ayçiçeğinin gelişiminin oldukça iyi seviyede olduğunu ve üreticilerin yüksek verim beklediğini söyledi.

Şaylan, sezonun üreticiler açısından olumlu geçmesini beklediklerini belirterek, "Ayçiçeği geçen yıla göre bu yıl daha iyi olacak. Bu sene üreticilerimizin güzel bir yıl geçireceğini umuyoruz" dedi.

DEKARDA 225 KİLOGRAMIN ÜZERİ BEKLENİYOR

Ayçiçeği üretiminde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden Tekirdağ’da da sezon için yüksek verim beklentisi bulunuyor. Kentte yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ekiplerin tarlalardaki gelişimi yakından takip ettiğini ve üreticilerle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trakya’yı ayçiçeği üretiminin "yağ ambarı" olarak nitelendiren Aksoy, bölgenin Türkiye’nin ayçiçeği ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Aksoy, "Bütün ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğinde de verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz sahada gözlem yapmaya ve üreticilerimizle görüşmeye devam ediyor. Standart olarak ayçiçeğinde dekarda 225 kilogramın üzerinde verim alıyoruz ancak bu yıl verimin daha da yüksek olacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

GÖZLER HASAT DÖNEMİNE ÇEVRİLDİ

Trakya’da ayçiçeği tarlalarında gelişim genel olarak olumlu seyretse de gerçek verim miktarının, ürünün hasat edilmesiyle birlikte netleşmesi bekleniyor. Yağışların ürüne sağladığı katkının yanı sıra son dönemde yükselen sıcaklıkların etkisi de hasat sonuçlarında belirleyici olacak.