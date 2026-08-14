Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Göçü Mahallesi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin jandarma eşliğinde bazı kuyuları kapatması çiftçileri ayağa kaldırdı. Sulama sezonunun ortasında gerçekleştirilen uygulamanın özellikle mısır ve pancar üreticilerini mağdur edeceğini belirten çiftçiler, kuyu kapatma işlemlerinin zamanlamasına tepki gösterdi.

DSİ EKİPLERİ JANDARMA EŞLİĞİNDE GELDİ

Edinilen bilgilere göre DSİ ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle bazı kuyuların kapatılması için Göçü Mahallesi’ne geldi. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği uygulama sırasında kuyularının kapatılmasını istemeyen çiftçiler ile kolluk güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Yaşanan gerginlik sırasında kolluk güçlerinin biber gazı kullandığı belirtildi.

“TAM SULAMA DÖNEMİNDE KUYU KAPATILMAZ”

Bölgede üretim yapan çiftçiler, kuyularla ilgili denetim ve yasal işlemlere karşı olmadıklarını ancak uygulamanın tarımsal üretimin en kritik döneminde yapılmasının ciddi mağduriyet yaratacağını söyledi.

Çiftçiler, tepkinin kuyuların denetlenmesine değil, kapatma işleminin zamanlamasına yönelik olduğunu belirterek, “Tarladaki kuyudan yan taraftaki tarlasını sulayan, mısırını ve pancarını sulayan çiftçinin zararını kim ödeyecek? Kuyu kapatma zamanlaması yanlış. Bu zamanda kuyu kapatılmaz” ifadelerini kullandı.

“ÜRÜNÜNÜ YAKIYORSUN, PERİŞAN EDİYORSUN”

Üreticiler, Konya Ovası’nda benzer şekilde çalışan çok sayıda sistem bulunduğunu öne sürerek uygulamaya konu olan kuyuların tamamının “kaçak kuyu” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Bölgedeki bir üretici ise yaşanan mağduriyeti şöyle anlattı:

“Kaçak kuyu değil. Konya Ovası’nın zaten büyük bölümünde bu sistem uygulanıyor. Depo ruhsatım var, elektrik aboneliğim var, her şeyim var. Ancak şikâyet üzerine kuyuyu kapatıyorsun. Ürün planlamasını sen görmüyor musun? Diğer tarafta çiftçinin ürününü yakıyorsun, perişan ediyorsun. Sezonun ortasında kuyu kapatıyorsun.”

Üreticiler, tarımsal sulama döneminin ortasında yapılan kuyu kapatma işlemlerinin yeniden değerlendirilmesini ve ürünlerin zarar görmemesi için çözüm bulunmasını istedi.