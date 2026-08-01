Malatya'da hayvancılıkta kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla deneme amacıyla ekilen sorgun otu, yüksek verimi, düşük su tüketimi ve yaban hayvanlarının zarar vermemesi sayesinde üreticilerin dikkatini çekti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama, ilk sonuçlarıyla umut verdi.

DENEME EKİMİ OLUMLU SONUÇ VERDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Dilek Mahallesi'nde gerçekleştirilen deneme ekiminde sorgun otunun hem sulu hem de kıraç arazilerde başarılı sonuçlar verdiği görüldü. Bitkinin sulanan alanlarda dekarda 6-7 ton, kurak alanlarda ise en az 3 ton ürün verebildiği belirtildi. Ayrıca yılda 2 ila 4 kez biçilebilmesi ve mısıra kıyasla daha az su istemesi önemli avantajları arasında yer aldı.

HAYVANCILIĞA GÜÇLÜ DESTEK SAĞLAYACAK

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya'da meyveciliğin yanı sıra hayvancılığın da hızla geliştiğini belirterek kentte yaklaşık 200 bin büyükbaş ve 380 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi. Bu nedenle kaliteli kaba yem üretiminin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Akar, yonca ve korunganın yanı sıra alternatif yem bitkileri üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"DAHA YOĞUN ŞEKİLDE EKTİRMEK İSTİYORUZ"

Sorgun otunun yüksek enerji ve protein değerine sahip olduğuna dikkat çeken Akar, şöyle konuştu: "Yüksek enerji ve protein içeriği olması nedeniyle sorgun otunun deneme ekimini bu yıl yaptık. Sorgun otu hem kıraç şartlarda hem de sulu arazilerde yetişebiliyor. Sulak şartlarda 6-7 ton, kurak şartlarda en az 3 ton verimi olan, yılda 2 ile 4 defa biçilebilen bir yem bitkisi. Önümüzdeki süreçte bu bitkiyi çiftçilerimize daha yoğun şekilde ektirmek istiyoruz."

Akar, bu yıl kentte üç üreticinin sorgun otu yetiştirdiğini belirterek, kaliteli kaba yem üretimini artırmak amacıyla ekim alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

DEKAR BAŞINA DESTEK VERİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının sorgun otu üreticilerine destek sunduğunu hatırlatan Akar, bitki için dekara temel ve planlı üretim kapsamında 806 lira destek sağlandığını ifade etti.

Deneme ekiminde kullanılan tohumların bir firma tarafından temin edildiğini aktaran Akar, demonstrasyon çalışmaları sayesinde bölgedeki üreticilerin bitkiyi yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi. İlk hasat öncesi elde edilen sonuçların beklentileri karşıladığını belirten Akar, üreticilerin de verimden memnun kaldığını dile getirdi.

YABAN HAYVANLARI ZARAR VERMİYOR

Sorgun otunun dikkat çeken özelliklerinden birinin de yaban hayvanlarının zarar vermemesi olduğunu belirten Akar, çevredeki mısır tarlalarının zaman zaman domuzların hedefi olduğunu ancak sorgun ekili alanlarda benzer bir sorun yaşanmadığını söyledi.

"SORGUN OTUNDA DOMUZ GÖRMEDİK"

Deneme ekimini gerçekleştiren üreticilerden Bayram Yüksekler, hayvanlarının kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla sorgun otu yetiştirmeye başladığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ekimden hasada kadar süreci yakından takip ettiğini anlatan Yüksekler, "Biz burada olsak da olmasak da kontrol edip bize bilgi veriyorlardı" dedi.

Melas ihtiyacını karşılamak amacıyla sorgun otunu tercih ettiğini ifade eden Yüksekler, "Daha önce mısır ekiyordum, çeşitli zararlıları var. Koçan kurdundan tutun da yabani hayvanlar da taneye girdiği zaman tahrip ediyor. Domuz geliyor hem mısır koçanını yiyor hem de tahrip ediyor. Sorgun otunda domuz görmedik, domuz içine girip gizlenme bile yapmıyor" şeklinde konuştu.

DAHA AZ SUYLA YÜKSEK VERİM

Sorgun otunun kuraklığa karşı daha dayanıklı olduğunu söyleyen Yüksekler, mısıra göre daha az su istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Mısır gibi susadı mı hemen çökmüyor. Su geldi mi kaldığı yerden gelişmeye devam ediyor. Bu sene 15 dönüm kadar yer ektik. Şu an güzel görünüyor, biçildikten sonra silaj kalitesi ve dönüm verimini de göreceğiz."