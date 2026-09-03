Bölgenin önemli tarımsal simgelerinden biri olan Sultanköy kavunu için tarlalarda hareketlilik başladı. İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Sultanköy Muhtarı Mehmet Direk ve beraberindeki teknik heyet, üretici Selahattin Kocaman’a ait kavun tarlasını ziyaret ederek sezonun ilk hasadını yerinde inceledi. Tarlayı gezerek ürün kalitesini inceleyen ekipler, rekolte beklentisi hakkında üreticiden bilgi aldı.

ÜRETİCİYE DESTEK VE BEREKET TEMENNİSİ

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan saha değerlendirmesinde, bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlayan Sultanköy kavununun üretim devamlılığının stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Üretici Selahattin Kocaman nezdinde alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilere teşekkür edilirken, yeni sezonun bol kazançlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bölge tarımında kritik bir role sahip olan Sultanköy kavununda hem rekolteyi hem de kaliteyi artırmak adına sahada yürütülen teknik destek çalışmalarının kararlılıkla süreceği belirtildi.