CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan zirai don felaketini Meclis gündemine taşıyarak ülke tarımı, çiftçisi ve ekonomisine destek için acil eylem planı hazırlanmasını istedi. Ekili ve dikili tarım alanlarında büyük hasar oluşan çiftçi ile gıda ürünlerini pahalıya tüketmek istemeyen halkın dört gözle beklediği karar için sunulan önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Olan yurttaşlara, ülke tarımı, ekonomisi ve çiftçisine oldu.

"ÇİFTÇİLERE BÜYÜK DARBE"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Doğu Akdeniz'de yaşanan zirai don felaketine karşı acil eylem planının hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Meclis Araştırması önergesi sundu. Önergenin ayrıntılarını paylaşmak üzere Genel Kurul'da kürsüye çıkan Barut, iktidar partisi milletvekillerinin oturuma ilgi göstermemesine tepki gösterdi. Yaşanan sorunları anlatan Barut, "Ne yazık ki içimiz kan ağlıyor; ülke tarımı çöküyor, çiftçilerimiz ise feryat ediyor. Halkımız ise ucuza ekmekten ete hiçbir gıda ürününü alamıyor, açlık ve yoksulluk düzeni ocaklarımızı söndürüyor. Tüm bunların yanında, artan maliyetlerden ürününün para etmemesine kadar sayısız sorunla boğuşan çiftçilerimizi bir de zirai don felaketi vurmuştur. Adana'dan Mersin'e, Hatay'dan Osmaniye'ye kadar Akdeniz Bölgesi'ndeki don afeti, üreticilerimize büyük bir darbe indirmiştir" dedi.

FELAKETİN TABLOSUNU KÜRSÜDE GÖSTERDİ

Bölgede etkili olan zirai don felaketinin neden olduğu acı tabloyu kürsüye çıkardığı büyük fotoğraflarla gösteren Ayhan Barut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

-Ekili ve dikili alanlarda oluşan zirai don felaketiyle, şu elimdeki resimden de görüleceği gibi domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarine ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu.

-Bölgelerimize göre değişmekle birlikte eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından, maalesef yetişen ürünler yerle bir oldu ve tümüyle üreticilerimiz zarar gördü; aslında tarımsal üretim neredeyse başlamadan bitmiş oldu. Yaşanan bu vahim olay ise çiftçilerin ocağına ve yüreğine âdeta ateş düşürdü.

-Yaş sebze, meyve ve turunçgil deposu da sayılan Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki bu felaketin aslında yalnızca tarıma ve çiftçiye değil aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük zararları oldu çünkü bu durum üreticilerimizi ve tüketicilerimizi mağdur edecektir. Don felaketinden dolayı tarla ve bahçelerinde ürün kalmadı; bu durumda rekoltede ciddi kayıplar yaşanacaktır, ülkemizin de gıda egemenliğini riske sokacaktır.

-Çiftçi ürününü yetiştirip piyasaya sunamazsa insanlar ne yiyecek? Binbir zorlukla eğer bu ürününü üretirse, geç kaldığında, bu sefer de soframıza pahalı gelecek. Kim nasıl alacak, kim nasıl tüketecek? Bu sorunlar çözülmeli, bunlara da çözüm bulmak zorundayız.

TARIM BAKANI'NI BÖLGEYE ÇAĞIRDI

Yaşanan felaketin ardından çözüm adına önerilerini dile getiren Barut, şunları söyledi:

-Bu felaketin aşılması ve oluşan yükün altından kalkılması için ulusal boyutta bir seferberlik ilan edilmeli, çözüm adına da acil eylem planı hazırlanmalıdır. Ben buradan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sesleniyorum, kendisini acilen bölgeye davet ediyorum. Çiftçilerin yanında yer almasını, acılarını paylaşmasını, yaralarının sarılmasını, çiftçiyi ve üreticiyi ayağa kaldırmasını bekliyoruz.

-Ey iktidar temsilcileri, çiftçilere 'TARSİM sigortası yapın, don kırıcı pervaneler kullanın, sulama sistemlerini çalıştırın' demekle olmuyor. Bunu bu şekilde üstünüzden atamazsınız çünkü TARSİM işlevsiz hâlde. TARSİM'in işlevli hâle getirilip tüm çiftçilerimizi kapsaması için sizler adım attınız mı?

-Don kırıcı pervanelerin maliyetleri maalesef uçup gitmiş. Yek ekmeğe muhtaç olan çiftçimiz nasıl don pervanesini elde edecek? Yine, kapalı basınçlı sulama sistemini hayata geçirdiniz mi de şimdi çiftçilere bunu öneriyorsunuz?

MADDE MADDE ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Çözüm bekleyen çiftçilerin taleplerini sıralayan Barut, şunları kaydetti:

-Son dönemde özellikle küresel ısınmadan kaynaklı bazen sıcak, bazen kuraklık, bazen sel, bazen de don felaketleri nedeniyle çiftçimiz, üreticilerimiz perişan olmuştur. Zaten yeterince desteklenmeyen, hak ettiği ilgi ve önemi görmeyen çiftçilerimiz, tarımımız bu yükün altından kendi başına kalkamaz.

-Önerilerimiz: Bir, başta Doğu Akdeniz Bölgesi olmak üzere don felaketinden etkilenen bütün bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. İki, üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankasına ve diğer özel bankalara olan tarımsal kredi borçlarının en az iki yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Üç, çiftçi zararlarının doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilip hemen karşılanmasını, çiftçilerimizin de tarım alanlarını yeniden ekip dikmeleri için bir ilave faizsiz kredi, destek ve teşvik verilmesini talep ediyoruz. Yine, TARSİM uygulamasının baştan sona çiftçi ve tarım lehine düzenlenmesini ve yenilenmesini talep ediyoruz. Son olarak da, zarar gören ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarım sigortası yaptırmamış üreticilerimizin de unutulmamasını talep ediyoruz."

"BİLE İSTEYE REDDETTİLER"

Konuşmasını, "Ben buraya bu önergeyi getirirken reddedilsin diye getirmedim. Bu öneri de reddedilecek bir öneri değil. Sizlerin vicdanlarına çağrı yapıyorum, önergemize destek istiyorum. Eğer bu önergeye destek verirseniz tarıma ve çiftçilerimize büyük bir iyilik yapmış olursunuz" diyerek tamamlayan Barut'un sunduğu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.