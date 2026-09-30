Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Batman’da mısır hasadının ardından tarlalarda ortaya çıkan tonlarca atık, çevre dostu bir ekonomik değere dönüştürülüyor. Geçmiş yıllarda yakılarak toprağa ve doğaya büyük zarar veren anız atıkları, uygulanan etkili eylem planı ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde tarlalardan toplanarak enerji sektörünün kullanımına sunuluyor.

TARLADAKİ MISIRIN REKOLTESİNİ SOLLADI

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde yaklaşık 60 bin dekar alanda mısır üretimi gerçekleştiriliyor. Hasat döneminin ardından tarlada kalan biyokütle miktarının, elde edilen mısır rekoltesini bile geride bıraktığı belirtiliyor. Yürütülen projeler kapsamında son yıllarda yoğunlaşan çalışmalarla birlikte kentte her yıl ortalama 50 bin ton mısır sapı atığı ekonomiye kazandırılıyor. Toplanan bu atıklar, tesislerde işlenerek biyoyakıt ham maddesi şeklinde enerjiye dönüştürülüyor.

HEM TOPRAK KORUNUYOR HEM DE ÇİFTÇİYE EK GELİR SAĞLANIYOR

Enerji firmalarıyla çiftçiler arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda yürütülen bu süreç, sadece çevre kirliliğinin ve anız yangınlarının önüne geçmekle kalmıyor; aynı zamanda ülke ekonomisine de çift taraflı katkı sağlıyor. Son 3 yılda toplanan 150 bin tonluk anız sayesinde hem toprağın verimliliği ve organik yapısı korunuyor hem de ürünü toplanan çiftçiler tarlada kalan atıklardan ek gelir elde ediyor. Türkiye’nin enerji üretimine de destek sağlayan bu geri dönüşüm modeli, bölgedeki tarımsal atık yönetiminde örnek bir uygulama olarak gösteriliyor.