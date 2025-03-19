Çiftçiye ödenen tarımsal desteklere bu yılın ilk 2 ayında bütçeden aktarılan kaynak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında azaldı. Yüksek enflasyona rağmen çiftçinin cebine geçen yılın aynı dönemine göre 13.9 milyar lira daha az destek parası girdi. Ancak bütçe harcamalarındaki ortalama artış dikkate alındığında çiftçinin kaybı 50 milyar lirayı buldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri üzerinden SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalar, tıpkı emekliler gibi çiftçinin de seçimden seçime hatırlandığını ortaya koydu. Verilere göre, 2024 mart ayında yapılan yerel seçimlerin öncesindeki ocak ve şubat aylarında çiftçiye 82 milyar 13 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.

117 MİLYAR TL OLMALIYDI

Bu yıl seçim olmayınca tarımsal destekler bir anda azaldı, ilk 2 aydaki destek tutarı diğer tüm bütçe kalemleri gibi artacağı yerde yüksek enflasyona rağmen yüzde 17 oranında azalışla 68 milyar 158 milyon liraya düştü. Çiftçinin kaybı geçen yıla göre 13.9 milyar lira civarında görünse de bütçe harcamalarındaki son bir yılda yaşanan yüzde 43.3’lük ortalama artış dikkate alındığında gerçek kayıp bunun 3 kat üzerinde hesaplandı. Tarıma verilen destek de bütçe harcamalarındaki ortalama artış kadar arttırılmış olsaydı çiftçinin cebine giren kaynak yaklaşık 50 milyar lira artacak ve 68 milyar yerine 117 milyar TL olacaktı.

Kese müteahhide tasarruf çiftçiye

Sık sık tasarruftan söz eden iktidar müteahhide kesenin ağzını ardına kadar açarken tasarrufu halkın ekmeğinden şekerine, unundan bulguruna, patatesinden fasulyesine kadar tüm gıda ürünlerini üreten çiftçiye uyguladı. Müteahhide geçen yıl ocak ve şubatta 2 kalemde toplam 67 milyar lira verilirken bu yıl bu ödeme 142 milyarı aştı. Buna karşılık çiftçiye verilen tarım ve hayvancılık destekleri ise tasarruf gerekçesiyle budandı. Seçim gündemden çıkınca milyonlarca dar gelirliyle birlikte çiftçi de gözden düştü.