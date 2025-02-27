Kış aylarının etkisiyle hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, çiftçileri zor durumda bırakıyor. Tarladaki ürünlerin donmasıyla çiftçinin kaybı büyük oranda oldu. Bu durumun tüketiciye de yansıması tahmin ediliyor.

Özellikle Ramazan ayında sebze fiyatlarında önemli bir artış öngörülüyor. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, TGRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tayakısı, önümüzdeki bir hafta içinde fiyatların yükselmesini beklediklerini ifade etti.

"ZİRAİ DON ÇİFTÇİYE BÜYÜK ZARAR VERDİ"

Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar indiğini söyleyen Tayakısı, zirai donun çiftçiye büyük zarar verdiğini belirtti. Tayakısı, "Açık tarla grubunda şu an sadece kış sebzeleri var. Pırasa, ıspanak, yeşilliklerin tamamı dondu. Bunlar yaprağı yenen bitkiler olduğu için dolayısıyla soğuktan onlar zarar gördü. Ve mahsul sıfır!" açıklamasında bulundu.

"TÜKETİCİ DE ETKİLENEBİLİR"

Tüketicinin de bu durumdan nasibini alacağını söyleyen Tayakısı, "Üretici mahsulünü elde edemediği için, para kazanamadığından zarar görüyor. Tüketici de mevcutta pazara gelen malların azlığından dolayı fiyat yüksekliğinden zarar görecek. Burada domates, biber, salatalık gibi ürünlerde, serada yapılan üretimlerde, bir nebze zarar biraz daha az olmakla birlikte, orada da yüzde 50 civarında bir zarar ortaya çıkacak. Zarar pek tahmin edilebilecek boyutta değil. Daha don bugünlerde bitmedi. Don derecesi düştü." açıklamasında bulundu.

"YÜZDE ELLİ FİYAT ARTIŞI OLACAK"

Tayakısı fiyat artışları için tarih vererek, "1 hafta içinde fiyatlara yansıdığını göreceksiniz. En az yüzde 50 fiyat artışı olacak. Çünkü bu sadece ürünlerdeki kayıplarla değil, geçen hafta mazota gelen zamla birlikte, üretim yapılan yerlerden, şehir merkezlerine yapılan nakliyelerde de artış olacağı için, o artış da olacak. Sadece don zararı olmayacak." açıklamasında bulundu.