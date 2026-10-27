Büyükçekmece ve Bağcılar'da beş saat arayla ortaya çıkan iki cinayete ilişkin soruşturmada, şüphelilerin kaçışına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Polisin tespitine göre S.C.B., içinde Mehmet Emin Yüksel'in cesedi bulunan otomobili terk ettikten sonra, çekçek arabasıyla çöp toplayan bir kişiyle kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Soruşturmada Edirne'de yakalanan üç şüpheli, “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi. İstanbul'da gözaltına alınan diğer beş şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEŞ SAAT SONRA OTOMOBİLDE CESEDİ BULUNDU

Büyükçekmece'deki bir rezidansta 21 Ekim 2026'da meydana gelen silahlı saldırıda Yasin Binarci (26) hayatını kaybetti, 20 yaşındaki bir kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Emin Yüksel'in (22) cesedi ise beş saat sonra Bağcılar'da terk edilmiş bir otomobilde bulundu.

Rezidanstaki dairede yapılan incelemede üç tabanca, çok sayıda mermi ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAPIYI KİLİTLEYİP YARDIM İSTEMİŞLER

Polis soruşturmasına göre, aynı evde kalan beş kişiden Yasin Binarci ile yaralanan arkadaşı, Mehmet Emin Yüksel'in silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada başka bir odada bulunan K.K. ve Y.G., kapıyı kilitleyerek telefonla arkadaşları S.C.B.'den yardım istedi.

Şüphelilerin ifadelerine göre, daireye gelen S.C.B. balyozla kapıyı kırarak içeri girdi. Ardından K.K., Y.G. ve Mehmet Emin Yüksel'i yanına alarak olay yerinden ayrıldı.

Soruşturmadaki tespitlere göre Yüksel, yolda uyuşturucunun etkisi altındayken otomobilde bulunan kişiler tarafından silahla öldürüldü. Şüpheliler, içinde ceset bulunan aracı Bağcılar'da terk ederek yaya olarak kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KORSAN TAKSİYLE TEKİRDAĞ'A GİTMİŞLER

Görüntüleri inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.C.B.'nin kaçış sırasında çekçek arabasıyla çöp toplayan bir kişiyi ikna edip kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.

Polis, şüphelilerin sosyal medya uygulamalarından buldukları korsan taksiyle önce Tekirdağ'a, ardından Edirne'ye geçtiğini tespit etti. İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen üç şüpheli, Edirne'de yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Şüphelilerin polisteki ifadelerinde cinayetle ilgili birbirlerini suçladıkları, daha önceden de çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.