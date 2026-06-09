Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 2 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olayda, camiden dönen 66 yaşındaki Gülhanım Baktır ile 70 yaşındaki eşi Fahri Baktır, bağ evlerinin önünde av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturularak kapsamlı soruşturma başlatıldı.

POLİS AT İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Cinayet Büro Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olay yerinde tespit edilen at izleri dikkat çekti. İstihbarat, KOM, Çevik Kuvvet, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı soruşturmada teknik takip, dinlemeler, arazi taramaları ve 125 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Murat Günek'in olay yerine atla geldiği ve saldırının ardından yine atla uzaklaştığı belirlendi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Gözaltına alınarak tutuklanan Murat Günek hakkında, "tasarlayarak öldürme" ve "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Günek, yargılama boyunca suçlamaları reddederek olayda kullanılan atın kendisine ait olmadığını savundu. Ayrıca üvey annesinin, Baktır çiftinin çocuklarından alacağı bulunduğunu, ancak bunun kendisiyle ilgisi olmadığını öne sürdü.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan Günek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığı, Fahri Baktır'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürme", Gülhanım Baktır'a yönelik ise "kadına karşı kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.