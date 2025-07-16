Atatürk’ün imzasıyla 1926’da ‘Emlak ve Eytam Bankası’ adıyla kurulan ve faaliyetlerini halen yürüten Emlak Bankası’nın Yönetim Kurulu çifte maaşlı, AKP’li bürokratlarla doldu. Emlak Kredi Bankası adıyla faaliyet gösteren ve 2018 yılında Emlak Katılım Bankası adını alarak yeniden yapılandırılan kurumda yönetim kurulunda 7 kişi bulunuyor. Üyelere aylık 60 bin lira ‘huzur hakkı’ ödeniyor. Bakan yardımcıları ayrıca 229 bin 676 lira ücret alıyor. Bu üyelerden inşaat mühendisi Mehmet Emin Birpınar halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyor. Birpınar daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, bakan yardım- cısı olarak görev almıştı.

AKP MKYK ÜYESİ

Bir diğer Yönetim Kurulu üyesi Marmara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi mezunu Hasan Suver de halen Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. AKP’den aday olan Suver, İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı yapmıştı. Ticaret Bakan Yardımcısı iktisat mezunu Mahmut Gürcan ise AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevinde de bulundu. Bankanın yönetim kurulunda Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Polis Akademisi Başkanlığı görevinde bulunan Murat Balcı da var.