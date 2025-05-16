Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için de geri sayıma geçti. Pazar günü Kayserispor karşısında alınacak 1 puan, sarı-kırmızılılara çifte zaferi getirecek.

YÖNETİMDEN OYUNCULARA DEV ÖDÜL

Çifte kupa için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray yönetimi, bu tarihi başarıyı karşılıksız bırakmıyor. Kulüp, hem Süper Lig hem Türkiye Kupası zaferi karşılığında futbolculara toplam 10 milyon Euro (yaklaşık 433.8 milyon TL) prim verme kararı aldı.

BANKA HESAPLARI KABARACAK

Bu primle birlikte sezonu başarıyla tamamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, hem sportif hem de maddi anlamda çifte sevinç yaşayacak. Takımın Kayserispor maçından alacağı en az 1 puanla şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etmesi bekleniyor. Prim ödemeleri, şampiyonluk kutlamalarının ardından oyuncuların hesaplarına yatırılacak.