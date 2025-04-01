AKP’lilerin kamuda birden fazla kurumdan maaşlar almasına tepkiler artınca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kamu Mali Yönetimi” yasasında değişikliğe gitti ve kamuda çifte maaşın kaldırıldığını bir ‘müjde’ olarak duyurdu. Ancak AKP’liler yeni yollarla bu yasağı aşmayı başardı.

Bulunan formüle göre üst düzey bürokratlar, yüzde 50’nin altında kamu payı olan kurumlara atanıyor. Bu durumda sınırlama deliniyor ve yine 2-3 hatta 4 yerden bile maaş alabiliyor. Böylelikle bürokrat kendi maaşının dışında her bir yönetim ya da denetim kurulu üyeliğinden 109’ar bin lira ile ‘Huzur hakkı’ ya da ‘Temettü’ gibi ekstra ücret alıyor.

TORBA YASA İLE DELİNDİ

Kamuda birden fazla yönetim kurulu üyeliğine atanıp 3-4 yerden maaş almayı önlemek için yasal değişiklik yapılarak, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim, denetim, danışma, tasfiye kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi veya dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir’’ hükmü getirildi. Bu hüküm ile yönetim ya da denetim kurulu üyelikleri tek bir makam için sınırlandı.

Ancak daha sonra da bu maddeye 7521 sayılı torba kanun ile “Kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda” ifadesi eklendi. Böylelikle yüzde 49 ve daha azı kamuya ait olan kamu kurumlarına, aynı bürokratın yönetim kurulu üyesi olarak birden fazla görev için atamasına imkan tanındı. Bu değişikliğin getireceği önemli sonuç uzun süre anlaşılmadı. Bürokratlar birden fazla KİT ve kuruluşa atanmaya başlanınca durum ortaya çıktı.

‘Yönetici maaşları araştırılmalı’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Kamu kamu kurum ve kuruluşlarında yüzde 50’nin altında hissesi olduğu durumlarda bu ikili maaş sınırlaması yok, 3-4 maaş bir yerden alınabiliyor. Varlık Fonu’nda da yüzde 50’nin altında hissesi olan yerler var, Türk Hava Yolları, KARDEMİR gibi kuruluşlar var. Buralardaki yöneticilerin ve yüzde 50’nin altındaki hissede yer alan yöneticilerin ne kadar maaş aldığıyla ilgili de bir araştırma yapılması lazım” dedi.