İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14 ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini sürdüklerini belirterek, “Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ö., S.Ç., İ.K., D.T., İ.Ç., A.Ş., İ.K., Ö.B., M.Y., Ş.A., Ö.G., B.Ş., A.G. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar” dedi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin saklandıkları ülkelerin tek tek belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, sanıkların arandığı suçlar şöyle: “Uyuşturucu, internet dolandırıcılığı, göçmen kaçakçılığı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, silahla tehdit ve mala zarar verme’, ‘kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret ve ruhsatsız silah’, ‘adam öldürme, çocuğun cinsel istismarı, cebir, sahtecilik, dolandırıcılık, ‘silahla yağma, tehdit, hakaret, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve tefecilik.”

İBB SANIKLARINA FARKLI MUAMELE

Bilindiği gibi hem İstanbul’da, hem de öteki illerde belediyelere yönelik tüm operasyonlarda, gazeteci gözaltılarında, kuşkuluların görüntüleri özel olarak çekilip, basına servis edildiği biliniyor, bu konuda yapılan eleştiriler de cevapsız kalıyor.