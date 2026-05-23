Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “yağma” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mayıs’ta Bursa ve İstanbul’da belirlenen adreslere özel harekât destekli eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişiden 7’si yakalanırken, bir şüphelinin daha önce cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TEHDİT YOLUYLA TAHSİL EDİP İCRAYA VERİYORLARDI

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, Gemlik’te et kombinesi alanında faaliyet gösteren bazı iş insanlarını borçlandırma bahanesiyle baskı altına aldığı, zorla çek imzalattığı ve bazı kişileri bağ evinde alıkoyduğu öne sürüldü. Şüphelilerin, yaklaşık 33 milyon TL tutarındaki çekleri tehdit yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları, ayrıca tahsil edilen çekleri tekrar icra takibine koyarak ikinci kez tahsil yoluna gittikleri belirlendi.

ÖRGÜTÜN LİDERİ AVUKAT

Örgütün liderliğini avukat M.D.’nin üstlendiği belirlenirken, şüphelilerden M.S.’nin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettikten sonra örgüt faaliyetlerinde yer aldığı da dosyaya yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D. dahil 6 kişi tutuklandı.