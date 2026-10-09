Yurt dışında ikamet eden ve çifte vatandaşlık statüsünde bulunan Türk vatandaşlarının askerlik yükümlülüğüne yönelik yeni bir yasal süreç başlatıldı. Hazırlanan kanun teklifi, mükerrer askerlik hizmetinin önüne geçmeyi hedefleyen adımları içeriyor.

"BU YASAMA DÖNEMİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK"

Düzenlemeye ilişkin detaylar, AKP'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırıldı. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, toplantıda AKP Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sırakaya'nın sunumuyla birlikte, yurt dışındaki çifte vatandaşların askerlik sorununun mevcut yasama döneminde çözüme kavuşturulması yönünde karar alındığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklif, ikamet edilen ve vatandaşı olunan ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış olan kişilerin Türkiye'de yeniden askerlik yapmakla yükümlü tutulmamasını öngörüyor. Bu düzenleme, çifte vatandaşların iki ayrı ülkede askerlik hizmeti yapma zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

Planlanan bu yasal düzenleme, daha önce 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulan seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından, komisyon ve Genel Kurul aşamalarındaki görüşme takviminin netleşmesi bekleniyor.