ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/238 Esas

DAVALI : VEFA KÜÇÜK - 108*****936 TC.Kimlik Nolu

KONU : Mahkememizin 2024/238 E. sayılı davası kapsamında bilirkişi raporunun tebliği ve ihtarın yapılmasıFen Bilirkişisinin raporunda özetle; Eskişehir ili Han İlçesi Yazılıkaya Mah. Ören mevki 621 nolu parselin cinsi tarla, yüzölçümü 7000.00 m2'dir. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 13/11/1995 tarih 141 yevmiye no ile "korunması gerekli kültür varlıkları " ve 19/12/2023 tarih ve 1726 yevmiye no ile "2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. Maddesine göre belirtme" bulunduğu, 621 parsel numaralı taşınmazın meskun mahalle sınırları dışında kalmakta olduğu, belediye hizmetlerinden yararlanmamakta olduğu, bahse konu parselin Eskişehir ili 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında sit alanı içerisinde tarımsal niteliği korunacak alana isabet etmekte olduğunu, söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı bulunmadığını, rapordaki krokide bahse konu parselin H harfi ile gösterilen sit alanı vasfı ile hazine adına kamulaştırılacak kısım 1336.34 m2, G harfi ile gösterilen tarla vasfı ile tapu malikleri adına kalan kısım 5663.66 m2 olduğunun belirtildiği, Ziraat ve Gayrimenkul Değerleme uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetinin raporunda özetle; Kamulaştırılan Alanın Değeri

Ada/Parsel Yüzölçümü (m²) Kamulaştırılması Talep Edilen Alan ( m²) Taşınmazın Birim Değeri (TL/ m²) Kamulaştırılan Alanın Toplam Değeri (TL) 621 7000,00 1336,34 143,28 191.470,80

Kamulaştırma Yasasına göre kurulca yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde dava konusu taşınmazın kamulaştırma değerinin toplam 191.470,80 TL olduğunun belirtildiği, Arkeolog Bilirkişisinin raporunda özetle; Parselin davaya konu olan kısmının Yazılıkaya I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen sitin sınırları içerisinde yer almakta olduğunun belirtildiği, Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02554417