Avrupa genelinde milyonlarca insanı ilgilendiren dev bir kaçakçılık ağı çökertildi. Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF), Çin'den Avrupa pazarına yasa dışı yollarla sokulan ve ünlü bir markanın logosu altında satılan yüz binlerce sahte prezervatifi ele geçirdi. "Oyuncak" beyanıyla gümrükten geçirilen bu ürünlerin, binlerce kişinin cinsel sağlığını doğrudan tehdit ettiği açıklandı.

OYUNCAK DEDİKLERİ SAHTE ÇIKTI

Avrupa pazarında güvenilir bir markanın adı ve amblemi taklit edilerek satılan 200 binden fazla sahte prezervatif, gümrük kontrollerini atlatmak için Çin'den "oyuncak" etiketiyle gönderildi. Toplam değeri 200 bin euronun üzerinde olan bu tehlikeli sevkiyatlara; Romanya, Sırbistan ve İspanya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla el konuldu.

Yetkililer, bu ürünlerin ne kadarının son tüketiciye ulaştığını ve taklit edilen dev markanın adını ise henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

TIBBİ CİHAZ TESTİNDEN KAÇIRDILAR

Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre prezervatifler sıradan birer tüketim malzemesi değil, tıbbi cihaz kategorisinde yer alıyor. Dolayısıyla yasal olarak piyasaya sürülebilmeleri için son derece katı sağlık ve güvenlik standartlarından geçmeleri zorunlu.

Çin'den gelen sahte ürünlerin ise şu hayati denetimlerin hiçbirinden geçmediği belirlendi:

Mikrobiyal Kontaminasyon Kontrolleri: Ürünün bakteri veya mikrop barındırmadığının tespiti.

Biyouyumluluk: İnsan teni ve dokusuyla temasında alerjik/toksik reaksiyon yaratmaması.

Sızıntı Direnci ve Boyut Şartları: Mekanik dayanıklılık ve yırtılma testleri.

Raf Ömrü ve Stabilite: Ürünün zaman içindeki koruyuculuğunu kaybetmemesi.

OLAF Yetkilisi Petr Klement'ten Net Uyarı: > "Sahte prezervatifler tehlikelidir. Test edilmemiş, kontrol edilmemiş ve tamamen güvensizdirler."

CİNSEL SAĞLIK CİDDİ RİSK ALTINDA

Uzmanlar, hiçbir kalite testinden geçmeyen bu merdiven altı ürünlerin tüketicileri doğrudan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) ve istenmeyen gebelikler ile karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyor. Ayrıca üretiminde kullanılan denetimsiz kimyasal maddeler ve kalitesiz materyaller, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu, Çin resmi makamlarıyla ortak bir çalışma yürüterek sevkiyatların arkasındaki ana ihracatçıyı tespit etmeyi başardı. Ancak soruşturmanın güvenliği gerekçesiyle bu şirketin kimliği henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detaylı bilgi talep eden Euronews Health'in soruları ise kurum tarafından yayımdan önce yanıtsız bırakıldı.