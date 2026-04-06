Domaniç-İnegöl karayolunun Topuk Yayla mevkisinde yoğunlaşan göç dalgasında, kurbağaların üreme sahası olan gölete ulaşma çabası dikkat çekiyor.
Akşam saatlerinde sayıları artan kurbağaların bir kısmı birbirlerinin sırtında ilerleyerek yolu aşmaya çalışırken, yoğun araç trafiği nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Gölete ulaşmayı başaran canlılar, çiftleşme sürecinin ardından larvalarını suya bırakarak yıllık yaşam döngülerini tamamlıyor.
ARKEOLOJİK BULGULARLA KANITLANAN 5 BİN YILLIK ROTA
Kurbağaların bu mevsimsel yolculuğunun tarihsel derinliği, 2010 yılında Kütahya Seyitömer Höyüğü’nde yapılan kazılarla bilimsel bir temele oturtulmuştu. Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından gün ışığına çıkarılan ve "ryton" olarak adlandırılan 5 bin yıllık kapta, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürü yer alıyor.
DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BULUNTU
Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen bu tarihi eser, bölgedeki kurbağaların çiftleşme dönemindeki karakteristik davranışlarının Tunç Çağı'ndan bu yana değişmediğini kanıtlıyor.
Uzmanlar, dünyada benzeri bulunmayan bu arkeolojik parçadan hareketle, kurbağaların göç güzergahının ve üreme ritüellerinin en az 50 yüzyıldır aynı bölgede kesintisiz devam ettiği sonucuna varıyor.
