Brookhaven Karayolu Müdürü dan Losquadro, 40 bin dolara mal olan bu tünelin Long Island'da bir ilk olduğunu söyledi. Proje, iki yıl önce tammalandı ancak geçen günlerde yeni bir alüminyum çit ile daha da geliştirildi. Bu çit sayesinde, hayvanların yola çıkması engelleniyor ve doğrudan tünele yönlendirilmeleri sağlanıyor.

Kurbağaların çiftleşmesi için yapılan bu alt geçitle birlikte hayatlarının da güvende olduğu ifade ediliyor. Çalışmalar başlamadan önce kurbağalar, kuruyan doğu göletinden diğer tarafa geçebilmek için yoğun trafiğin olduğu yolda ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Ancak çevre analisti Luke Ormand, tünel sayesinde artık ölümlerin neredeyse sıfıra indiğini belirtiyor.

Projenin fikir babası Turner ise dört yıl önce yaşadığı üzücü bir olayın bu tünelin yapılmasına ilham verdiğini söylüyor: "Arabamla geçerken havada ağır bir koku fark ettim. Sayısız ezilmiş kurbağanın kanı yola yayılmıştı. O an bir şeyler yapmamız gerektiğini anladım."

Bu olaydan sonra Turner ve ekibi, yayaların sahillere ulaşmasını sağlayan Ocean Parkway alt geçitlerine benzer bir sistem tasarladı. Odun kurbağaları, bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları gibi türlerin artık güvenle geçiş yapabildiğini ve bölgedeki kurbağa seslerinin her yerde duyulmaya başladığını belirtti.