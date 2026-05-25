Ceará eyaletinin Tabuleiro do Norte kırsalında yaşanan olayda, Moreira ailesinin su ihtiyacını karşılamak için sondaj yaptığı esnada yeraltından koyu renkli ve yoğun bir sıvı fışkırdı. Brezilya Ulusal Petrol Ajansı (ANP) laboratuvarlarında yapılan fiziksel ve kimyasal testlerin ardından, 19 Mayıs 2026'da yayımlanan resmi raporla bu maddenin yüksek kaliteli ham petrol olduğu tescillendi. Jeologlar, petrolün 40 metre gibi ekstrem bir sığlıkta yüzeye çıkmasını nadir bir jeolojik durum olarak tanımlarken, keşif yoksulluk sınırındaki çiftçi ailesi için mali ve operasyonel bir krize dönüştü.

ARAZİ KARANTİNAYA ALINDI

Brezilya Federal Anayasası uyarınca, ülke sınırları içerisindeki tüm yeraltı kaynakları ve madenler doğrudan devlete (Birliğe) ait kabul ediliyor. Bu yasal mevzuat nedeniyle petrol fışkıran kuyu ve çevresindeki 49 hektarlık tarım arazisi, ANP ve çevre müdürlükleri tarafından güvenlik gerekçesiyle çitlerle çevrilerek karantinaya alındı.

Çiftçi Sidronio Moreira'nın kendi arazisine girmesi ve üretime devam etmesi yasaklanırken, bölgede yeni bir su kuyusu açılmasına da yasal olarak izin verilmedi. Su bulamadığı için tarımsal geliri tamamen kesilen aile, mülkiyet haklarının dondurulması ve arazinin bölünerek satılmasının yasaklanması nedeniyle finansal olarak sefalet riskiyle karşı karşıya kaldı.

ÇİFTÇİNİN PAYI SADECE YÜZDE 1

ANP mühendisleri, keşfedilen bu yeni rezervin ticari olarak işletilebilir olup olmadığını belirlemek adına sahada geniş çaplı bir jeolojik fizibilite çalışması başlattı. Rezervin hacmi ve ekonomik değeri netleşene kadar alanın bloke kalacağını ifade eden yetkililer, bürokratik analizlerin ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının yıllar alabileceğini bildirdi.

Mevcut madencilik yasalarına göre, saha resmi bir petrol arama bloğuna dönüştürülüp özel bir şirkete ihale edilirse, toprak sahibi Moreira operasyondan elde edilecek toplam kârın sadece yüzde 1'i civarında bir telif (rekompense) payı alabilecek. Net bir kararın henüz çıkmadığı bölgede, geçim kaynağı olan 49 hektarlık çiftliği kilitlenen Moreira ailesi, temiz su ve acil gelir desteği için resmi makamların atacağı adımları bekliyor.