ABD'nin Kansas eyaletinde hayvancılık yapan Pete Ferrell, merasına kurulan 50 rüzgar türbini sayesinde yılda yaklaşık 500 bin dolar (25 milyon 195 bin TL) kira geliri elde ediyor. Çiftçi, arazisinin büyük bölümünde sığır yetiştiriciliğine devam ederken bu anlaşmayla yıllık gelirini ikiye katladı.

Kansas eyaletinin Flint Hills bölgesinde 2 bin 800 hektarlık araziye sahip olan Ferrell, mülkünün bir kısmını enerji üretimine açtı. Bölgede 2005 yılında faaliyete geçen 150 megavat kapasiteli Elk River rüzgar enerjisi projesinin yarısı Ferrell'in arazisinde yer alıyor. Çiftçinin mülküne yerleştirilen 50 türbinin her biri 1,5 megavat güçle çalışıyor.

TÜRBİN BAŞINA YILDA 10 BİN DOLAR ALIYOR

Çevre Savunma Fonu verilerine göre Ferrell, arazisindeki her bir rüzgar türbininden yıllık yaklaşık 10 bin dolar kira geliri sağlıyor. 50 türbinden elde edilen toplam kazanç yılda 500 bin dolara ulaşıyor. Üretilen elektrik bölgesel şebekeye aktarılırken çiftçi, enerji satışından pay almak yerine arazi kullanım bedeli üzerinden ödeme alıyor.

İLK TEKLİFİ NEDEN REDDETMİŞTİ?

Pete Ferrell, 1990'lı yıllarda rüzgar türbinlerinin meraya zarar verebileceği endişesiyle kendisine sunulan ilk ticari teklifleri kabul etmedi. Daha sonra yapılan incelemelerin ardından Yeşil Enerji Kaynakları firmasıyla sözleşme imzaladı. Bu kararla birlikte mera alanları düzenli bir kira kaynağına dönüştü.

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Arazideki türbinler, bağlantı yolları ve diğer altyapı tesisleri toplam 20 hektarlık bir alanı kaplıyor. 2 bin 800 hektarlık mülkün geriye kalan çok büyük bölümünde ise sığır yetiştiriciliği devam ediyor. Ferrell, ana mesleği olan hayvancılığı aksatmadan arazisinden ek gelir elde etmeyi sürdürüyor.