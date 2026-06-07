Bir döneme damga vuran şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özlem Tekin, yıllar önce müzik kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir yaşam tercih etmişti. Şöhretin zirvesindeyken sahnelerden uzaklaşan Tekin, Muğla’da kurduğu çiftlik hayatıyla gündeme gelmişti.
ŞÖHRETTEN KÖYLERE UZANAN YOLCULUK
“Hep Yek”, “Dağları Deldim”, “Sen Anla” ve “Kargalar” gibi şarkılarla 90’lı yılların en popüler rock sanatçılarından biri olan Özlem Tekin, uzun süredir ekranlardan ve sahne hayatından uzak bir yaşam sürüyor.
Bir dönem oyunculuk da yapan Tekin, son albümünü 2015 yılında yayımlamış ve ardından Muğla’nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. Burada çiftlik hayatı kuran sanatçı, bir süre muhtar azası olarak da görev yapmıştı.
ÇİFTLİK HAYATINI SONLANDIRDI
Edinilen bilgilere göre Özlem Tekin’in Milas’taki çiftlik yaşamını daha sonra sonlandırdığı ve bölgedeki evini kapattığı öğrenildi. Tekin’in bu süreçte yaşam düzeninde değişikliğe giderek daha sakin bir hayatı tercih ettiği belirtildi.
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BİR DÖNEM MUHTAR AZALIĞI YAPTI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan şarkıcı Özlem Tekin, Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası oldu.
Tekin, bugün yapılan muhtarlık seçimlerinde Gündoğan Küçükbük Mahallesi muhtar adayı Ali Akbulut'un listesinde seçime girdi.
AİLESİNİN YANINA TAŞINDI
Ünlü sanatçının, Milas’tan ayrıldıktan sonra Bodrum’un Gündoğan bölgesinde yaşayan annesinin yanına taşındığı ifade edildi. Tekin’in burada daha mütevazı ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürdüğü aktarıldı.
Özlem Tekin’in son hali ve yaşamına dair detaylar, sosyal medyada yeniden gündem olurken, hayranları sanatçının durumu hakkında merakını dile getirdi.
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