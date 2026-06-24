Yangın, saat 18.00 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftlikte meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle samanlıkta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ahıra ve çevredeki alanlara sıçradı.

Alevlerin sardığı çiftlikte bulunan 25 büyükbaş hayvandan 4'ü telef olurken, 7 hayvan da yaralandı. Yaralı hayvanların tedavisi için bölgeye veteriner hekimler sevk edildi.

Yangında çiftlikte depolanan yaklaşık 2 bin balya saman da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.