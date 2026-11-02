Hırvatistan'da yaşayan Pustahi ailesi, Bosna Hersek'in Banja Luka kentindeki büyük arazilerinde yaşayacak bir aile arıyor. Adaylara eşyalı ev, hayvanlarla ilgilenmeleri karşılığında aylık 1.800 konvertibl mark (yaklaşık 920 euro) maaş ve sosyal güvence sunuluyor. Özellikle kırsal yaşamı bilen, çiftlik işlerine aşina ve çocuklu ailelere öncelik veriliyor.

Amaç atalarından kalan mirası korumak

Ailenin bu girişiminin arkasında ucuz iş gücü arayışı veya maddi kazanç elde etme amacı bulunmuyor. Asıl hedef, atalarından kalan toprakları korumak ve kırsal yaşamı benimseyen bir aileye yeni bir fırsat sunmak.

Tihomir Pustahija, 66 yıl önce Motike'de dünyaya geldi. 1969 yılında yaşanan depremin ardından ailesiyle birlikte bölgeden ayrılan Pustahija, bugün Hırvatistan'da yaşıyor. Şimdi ise çocukların doğayla iç içe, sağlıklı bir ortamda büyüyebileceği bir aileyi atalarından kalan topraklara yerleştirmek istiyor.

Çiftlikte yaşamaya hazır bir aile arıyorlar

Motike'deki arazide üç yatak odalı, eşyalı bir ev bulunuyor. Çiftlikte ayrıca bir ahır, domuz ağılı, tavuk kümesi ve büyük bir koyun sürüsü yer alıyor.

Tarım işleri için gerekli ekipmanlar da hazır. Traktör, çim biçme makinesi ve motorlu testere gibi araçların bulunduğu çiftliğe taşınacak aile, sıfırdan bir düzen kurmak zorunda kalmayacak. Bunun yerine, hâlihazırda faaliyet gösteren bir çiftliğin sorumluluğunu üstlenecek.

Günlük işler 5-6 saat sürüyor

Çiftlikte yaşayacak ailenin temel görevi hayvanların günlük bakımını yapmak olacak. Bu işler günde yaklaşık 5-6 saat sürüyor.

Çim biçme, saman balyalama ve meyve ağaçlarını budama gibi daha ağır fiziksel işler için ise ek yardım sağlanacak.

Pustahija, teklifin yalnızca konaklama ve maaştan ibaret olmadığını belirtiyor. Aileye kalıcı istihdam, sosyal güvence ve çiftlikte uzun süre yaşama imkânı da sunuluyor.