Keşif, iki amatör araştırmacının metal dedektörleriyle araziyi tararken gümüş parçalarına rastlamasıyla başladı. Durumun resmi makamlara bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen arkeologlar, geniş çaplı bir kurtarma kazısı başlattı.

Topraktan çıkarılan ve uluslararası nitelik taşıyan gümüşlerin, MS 1050 yılı civarında saklandığı belirlendi. Kazı başkanı, alandaki çalışmaların sürdüğünü ve toplam sikke sayısının artabileceğini rapor etti.

AVRUPA HÜKÜMDARLARININ PARALARI TEK BİR YERDEN ÇIKTI

Arkeolojik tasnif çalışmalarında, gümüş sikkelerin İngiltere, Almanya, Danimarka ve Norveç'te basıldığı ve dönemin küresel ticaret ağlarını yansıttığı saptandı. Sikkelerin üzerinde, Orta Çağ Avrupa tarihine yön veren ünlü hükümdarların mühürleri ve isimleri teşhis edildi.

İncelemelerde İngiltere Kralı II. Ethelred, Kutsal Roma İmparatoru III. Otto ve İngiltere, Danimarka ile Norveç’i tek çatı altında toplayan Büyük Kanut dönemine ait paralar ayrıştırıldı. Sikkelerin yanında bulunan parçalanmış gümüş takıların ise o dönemde tartılarak para yerine kullanılan birer ödeme aracı (külçe gümüş) olduğu netleşti.

VİKİNG EKONOMİSİNDE BİLİNENLERİ DEĞİŞTİREN AYRANTI

Kültürel miras uzmanları, bu devasa servetin sadece askeri yağma ve baskınlarla elde edilmediğini, bölgedeki gelişmiş ağır sanayi üretimine dayandığını kanıtladı. Kazı alanının yakınlarında, bataklıklardan cevher çıkarılarak işlendiği devasa demir üretim merkezleri tespit edildi.

Vikinglerin bu bataklık demirini işleyerek Avrupa geneline ihraç ettikleri ve karşılığında bu gümüş serveti biriktirdikleri anlaşıldı. 3 bin adetlik psikolojik sınırı aşan bu keşif, Norveç'in yabancı para birimlerinden kendi ulusal para basma sistemine geçtiği Kral Harold Hardrada döneminin ekonomik geçiş süreçlerine de ışık tutuyor.