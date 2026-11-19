Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftlikten kaçan deve kuşu, caddeye çıkarak araçların arasında koştu. Sürücülere zor anlar yaşatan deve kuşunun o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Değirmendere Mahallesi'ndeki çiftlikten kaçtıktan sonra Göcek Kavağı Yolu'nda koşmaya başlayan deve kuşu, daha sonra bir gıda firmasına ait deponun otoparkına girdi. Hayvanı gören çalışanlar şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.
Deve kuşunun bir süre sonra sahibi tarafından yakalanarak çiftliğe götürüldüğü belirtildi.