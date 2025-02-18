Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi’nde, çığ bölgesinde snowboard yapan kişi, jandarmanın internette yaptığı sanal devriyede tespit edildi. Sosyal medya platformundan yayın yapan kişiye çığ bölgesinde kayak yaptığı gerekçesiyle 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre Palandöken Kayak Merkezi’nde güvenli kayak için kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, internet ortamında da inceleme yapmaya başladı. Jandarma ekipleri internette sanal devriye yaparken bir kişinin sosyal medya platformunda Palandöken Kayak Merkezi’nde, çığ bölgesinde snowboard yaptığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin ikazlarına rağmen snowboard yapmaya devam eden ve o anları paylaştığı tespit eden kişinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kayakçıya Kabahatler Kanununa göre 2 bin 953 TL idari para cezası kesildi.