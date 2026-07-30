ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), siklosporiyazis salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, mayıs ayından bu yana laboratuvar testleriyle doğrulanan 6 bin 707 yerel vaka tespit edildiği, bu hastalardan 423'ünün tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı belirtildi.

TOPLAM BİLDİRİM 18 BİNİ GEÇTİ

Bunun yanı sıra henüz kesinlik kazanmayan ve ek inceleme gerektiren 11 bin 500'ün üzerinde olası vaka da kayıtlara geçti. Bu verilerle birlikte ABD'de hastalığa ilişkin toplam bildirimlerin 18 bini geçtiği aktarıldı.

MARUL KAYNAKLI BULAŞ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, bazı eyaletlerde görülen vakaların belirli restoranlarda kullanılan doğranmış buzdağı maruluyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Siklosporiyazis, mikroskobik "Cyclospora" parazitinin neden olduğu bir bağırsak enfeksiyonu olarak biliniyor. Hastalık, kirli suya veya insan dışkısı kaynaklı bulaşa maruz kalan gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkabiliyor.