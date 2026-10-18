Şili'de And Dağları'nın orta kesimindeki Portillo Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çığ, Inca Gölü yakınlarında bulunan bir grup doğa yürüyüşçüsünü gölün dondurucu sularına sürükledi.

Şili basınına göre olay, başkent Santiago'ya iki saat uzaklıktaki kayak merkezinde yaşandı. Yetkililer, olayda 4 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

YENİ ÇIĞ RİSKİ ARAMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceğini, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. Servis, yeni bir çığ meydana gelme riskinin çalışmaları zorlaştırdığına dikkat çekti.

Arama kurtarma çalışmalarına itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayak merkezi personeli de katıldı.

Kayak merkezi yönetimi, olayın kayak yapılmasına izin verilen alanın dışında yaşandığını ve bölgede güvenlik uyarılarının bulunduğunu belirtti. Olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.