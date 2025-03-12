Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Şubat ayı çiğ süt üretim maliyetlerini açıkladı.

BİR AYDA YÜZDE 2,8 ARTTI

Güncel hesaplamalara göre, 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 21,08 TL’ye yükseldi. Ocak ayında 20,50 TL olarak belirlenen maliyet, bir ay içinde yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Ulusal Süt Konseyi (USK) hesaplamalarına göre sıcak süt maliyeti ise 19,58 TL olarak kaydedildi.

YEM FİYATLARI SÜT ÜRETİM MALİYETİNİ ETKİLİYOR

TÜSEDAD’ın yaptığı maliyet analizinde, yem fiyatlarındaki artışın süt üretim maliyetini doğrudan etkilediği vurgulandı. Kuru yonca otunda yüzde 12, dane arpada ise yüzde 11 oranında fiyat artışı yaşanırken, gebe düve satış fiyatındaki ve kesim fiyatlarındaki yükselişin, toplam maliyet artışını bir nebze dengelediği ifade edildi.

Dernek, üreticinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çiğ süt tavsiye fiyatının, maliyet üzerine yüzde 20 kâr eklenerek belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Bu doğrultuda, soğuk süt için tavsiye fiyatı 25,2 TL/lt, sıcak süt için ise 23,4 TL/lt olarak önerildi.

Öte yandan, Ulusal Süt Konseyi’nin Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere belirlediği çiğ süt tavsiye fiyatı ise litre başına 17,15 TL’de kalmıştı. Üreticiler, maliyet artışlarına rağmen fiyatların aynı seviyede kalmasının sektörde sürdürülebilirliği tehdit ettiğini belirterek, fiyat güncellemesi beklediklerini dile getirdi.