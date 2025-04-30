Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı, 27 yıllık evliliğini noktaladı.



Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Aykol'un haberine göre; Çiğdem Sabancı, 27 yıllık eşi Faruk Bilen'e 2023 yılında boşanma davası açtı.

Cemiyet hayatının en fazla konuşulan çiftlerinin evliliği mahkemelik olurken, Faruk Bilen her fırsatta eşinden boşanmak istemediğini belirtti. Devam eden süreçte Bilen, boşanmak için Arzu Sabancı'dan evli kaldıkları her yıl için 2 milyon euro, toplamda 54 milyon euro tazminat talep etti ve karşı dava açtı.



İstanbul 17. Aile Mahkemesi, iki yıldır çekişmeli şekilde devam eden boşanma davasını karara başladı.

TAZMİNAT İSTEDİ, TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALDI



Mahkeme, çift hakkında boşanma kararı verirken, Bilen'in Sabancı'dan istediği 54 milyon euroluk tazminat talebini reddetti. Faruk Bilen'in Çiğdem Sabancı'ya 500 bin TL tazminat ödemesine karar verilirken, Sabancı'nın buradan elde edeceği tazminatı genç kızların nitelikli eğitimi için TEV’e bağışlayacağı öğrenildi.





