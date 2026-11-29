Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliği yaptığı Salon Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden milli tenisçi Çiğdem Sayın, gösterdiği başarılı performansla iki farklı kategoride birden finale yükselme başarısı gösterdi.

Çift kadınlar kategorisinde İsviçreli partneri Nalani Buob ile birlikte korta çıkan Çiğdem Sayın, şampiyonluk maçında Çek Ladislava Porizkova ve ABD'li Elizabeth Williams ikilisiyle karşı karşıya geldi. Final mücadelesinde rakiplerine oyun şansı tanımayan Sayın-Buob ikilisi, her iki seti de 6-0'lık skorlarla kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

FİNALDE PARTNERİNE RAKİP OLDU

Toplam 3 bin dolar para ödüllü prestijli turnuvanın tek kadınlar kategorisinde de finale adını yazdıran Çiğdem Sayın, şampiyonluk mücadelesinde çiftlerde birlikte kupa kaldırdığı partneri Nalani Buob ile bu kez rakip olarak karşılaştı.

Final karşılaşmasını 6-0'lık setlerle kaybeden milli sporcumuz, tek kadınlar kategorisini ikinci sırada tamamlayarak Prag'dan çifte madalya sevinciyle ayrıldı.