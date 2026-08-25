Erbil’in geceden paylaşılan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 69 yaşındaki şovmenin neşeli tavırlarının yanı sıra önceki dönemlere göre aldığı kilolar da dikkat çekti.
YUNUS BÜLBÜL İLE MİKROFON BAŞINA GEÇTİ
Eskişehir’de düzenlenen sıra gecesine katılan Mehmet Ali Erbil, gecede yalnızca davetliler arasında oturmakla kalmadı. Yakın dostu Yunus Bülbül ile mikrofon başına geçen Erbil, şarkılar söyledi ve davetlilerle sohbet etti. Kendine özgü esprileriyle geceye renk katan ünlü şovmenin keyfinin yerinde olduğu görüldü.
Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Erbil’in yeniden sahnede görülmesi de dikkat çekti. Ünlü şovmen, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle geçmişte uzun süre ekranlardan ve yoğun çalışma temposundan uzak kalmıştı.
SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU
Geceden yayılan görüntülerde Mehmet Ali Erbil’in fiziksel değişimi de sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Ünlü şovmenin önceki görüntülerine kıyasla kilo aldığı görüldü.
Erbil’in sahnedeki enerjik ve neşeli tavırları da dikkatlerden kaçmadı. Uzun bir aranın ardından sevenlerinin karşısına çıkan şovmen, Yunus Bülbül ile birlikte geçirdiği eğlenceli anlarla yeniden magazin gündemine geldi.
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