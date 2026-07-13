Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 canın yakınlarının başlattığı sekiz günlük adalet yürüyüşü ikinci gününde sürdü. İlk gün 20 kilometrelik bir etap tamamlandı, aileler ikinci günde de adalet arayışlarını sürdürdü.

DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

13 Mayıs 2014’te Soma maden faciasında hayattan koparılan 301 madencinin aileleri, 8 Temmuz 2018’de Çorlu tren kazasında ölen 25 kişinin yakınları, 5 Eylül 2023’te İğneada’daki Sisli Vadi Bungalov Evleri’ni vuran selde ölen 6 kişinin aileleri destek verdi.

Ayrıca 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin yakınları, 2 Nisan 2024’te Beşiktaş Gayrettepe’deki gece kulübü tadilatında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçinin aileleri de yürüyüşe katıldı.

TAYAD’lı aileler de yayınladıkları bir video ile “Yarım kalan adalet adalet değildir” dedi ve adalet yürüyüşünü sahiplenme çağrısı yaptı.

Kartalkaya faciasında annesini, ağabeyini yeğenini kaybeden, bu acıya kalbi dayanmayan babası da vefat eden Oktay Akişli bütün aileler adına yürüyüşünü sürdürüyor. Diğer aileler de çeşitli etaplarda Akişli’ye eşlik ediyor.

ADALET BAKANINA ÇAĞRI

Faciada sekiz yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de şöyle konuştu: “Sivas’ın köyünde 15 sene önce öldürülen kadını DNA testinden bulan Adalet Bakanı, Kahramanmaraş’ın gölünde gölü boşaltarak 20 yıl önce işlenen cinayeti DNA testinden bulan Adalet Bakanlığı maalesef başsavcılığın önünde bu dosya 10 aydan beri duruyor.

Kimse Cumhurbaşkanı’nın arkasına sığınıp bu soruşturmayı savsaklamasın. Cumhurbaşkanı, Turizm Bakanı’nın gözünün içine baka baka, ‘Bu olayda en ufak kusuru olanlar yargı önüne gelecek’ demedi mi? Niye bekliyorsunuz? Hukuk çerçevesinde ölünceye kadar yakasındayız.”

Pelin Türkmen

‘Hepimizi yakan aynı ateş’

Faciada eşi ve iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden yazarımız Nedim Türkmen’in kızı Pelin Türkmen, “Bizim davamızı nihayete erdirmek için, Kartalkaya için adalet adına önemli bir yürüyüş ama sadece bizim için değil. Dün orada Gayrettepe yangınından, Dilovası yangınından bir sürü aile vardı desteğe gelen. Mücadelemiz ortak. Aynı “yangından” mustarip herkese ses olacağız.” dedi.

Oktay Akişli

‘Yolun sonu adalet olacak’

Yürüyüşünün ikinci gününü tamamlayan Oktay Akişli SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Hiçbir yorgunluğum yok. Adalet için kararlılıkla yürüyorum. Yolun sonu adalet olsun” dedi. 18 Temmuz Cumartesi günü Ankara’ya ulaşması planlanan Oktay Akişli’nin nihai varış noktası Ulus Meydanı olacak. Oktay Akişli’nin ailesinden yalnızca annesinden emanet üç köpeği kaldı.