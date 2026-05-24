Willis, özellikle geceleri artan kuru öksürük ve göğsündeki rahatsızlık hissi nedeniyle doktora başvurdu. Başlangıçta sorunun evde beslediği köpeklerden kaynaklanan alerji olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak belirtiler geçmeyince hastaneye gitti.

Çekilen akciğer röntgeninde ise doktorlar metal bir cisim fark etti. Yapılan incelemelerde bu cismin kaybolduğunu düşündüğü septum piercingi olduğu anlaşıldı. Genç kadının uyurken piercingi yanlışlıkla soluduğu ve metal parçanın nefes borusundan geçerek sağ akciğerindeki bronşlardan birine saplandığı belirtildi.

"AKCİĞERLERİMİ YIRTABİLİRDİ"

Doktorlar, piercingin bulunduğu yer nedeniyle durumun ciddi risk taşıdığını söyledi. Willis yaşadığı korkuyu anlatırken, "Daha derine gitseydi akciğerimi yırtabilirdi" ifadelerini kullandı.

Metal parçayı çıkarmak için bronkoskopi adı verilen işlem uygulandı. Doktorlar, ucunda kamera bulunan ince bir tüple solunum yollarına girerek piercingi operasyonla çıkardı. İşlemin başarılı geçtiği ve genç kadının kısa süre sonra normal nefes almaya başladığı açıklandı.

Uzmanlara göre solunum yollarına kaçan küçük metal parçalar ciddi enfeksiyonlara, nefes darlığına ve akciğer hasarına yol açabiliyor. Özellikle uzun süren öksürük, batma hissi ve nefes alma zorluğu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiği belirtiliyor.

Yaşadığı olay sonrası piercing tercihlerini değiştirdiğini söyleyen Willis, artık vidalı ve daha güvenli modeller kullandığını açıkladı. Genç kadın ayrıca özellikle uyurken kullanılan piercinglerin düzenli kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.