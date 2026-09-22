Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar ortaya atıldı.

Yıldız'ın AKP'ye katılacağı ve rozetinin 28 Eylül'de düzenlenecek AKP İl Başkanları Toplantısı'nda takılacağı öne sürüldü.

İddialar karşısında henüz sessizliğini bozmayan Yıldız'ın, kendisine ulaşmaya çalışan Yeni Partili milletvekilleri ve gazetecilerin telefonlarını açmadığı, aramaları danışmanına yönlendirdiği belirtildi.

'BAŞKANIN BAŞKA BİR TELEFONU VAR AMA GİZLİ'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kendisinin de iddiaları sormak için Yıldız'ı aradığını ancak yaklaşık beş saat boyunca dönüş alamadığını belirtti.

Saymaz, şöyle yazdı:

"Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın 28 Eylül’de AK Parti il başkanları toplantısında rozet takacağı öne sürülüyor. Yıldız, susuyor. Yeni Partili milletvekilleri "Telefonumuza çıkmıyor" diyor. İddiaları sormak için aradım. Beş saattir dönmüyor. Danışmanını çıkarıyor. "Başkanın başka bir telefonu var ama çok gizli, veremem" diyor."