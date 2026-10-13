İzmir’de Çiğli Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Toplantının yapılabilmesi için en az 17 meclis üyesinin hazır bulunması gerekirken, oturum sırasında mecliste 16 üye yer aldı.
CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle gerekli çoğunluk sağlanamadı.
OTURUM ERTELENDİ
Bugün yapılması planlanan ikinci oturum, 16 Ekim Cuma günü saat 14.00’e ertelendi.
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geçtiğimiz ay AKP’ye katılmıştı.