Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Semih Can Akgümüş, 27 Mart günü sabah saatlerinde evinin yakınındaki bir fırından ekmek ve poğaça aldı. Eve gelip ekmeği çiğnerken içinden sert bir cisim çıktığını fark eden Akgümüş, bu maddenin tırnak parçasına benzediğini belirterek durumu fırın sahiplerine bildirdi.

Akgümüş, fırın sahipleri tarafından tehdit edildi. Ekmeğin içinden çıkan maddenin tırnak olamayacağını savunan fırın yetkilisi, bunun plastik bir parça olabileceğini ifade etti.

Akgümüş, fırın sahiplerinin kendisini WhatsApp üzerinden arayarak, ekmeğin içindeki maddenin tırnak değil plastik olduğunu söylediklerini ancak aynı zamanda hakaret ve tehditte bulunduklarını söyledi. Akgümüş, söz konusu olay nedeniyle firma hakkında şikayetçi olduğunu ve alınan numunelerin polise teslim edildiğini ekledi

PLASTİK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Akgümüş, "27 Mart günü sabah saatlerinde, her zamanki gibi düzenli alışveriş yaptığım fırından 2 ekmek ve 4 poğaça aldım. Eve götürdüğümde ekmeklerden birinin içinden bir madde çıktığını fark ettim. Bunu çiğnerken hissettim ve çıkardığımda tırnağa benzeyen bir cisim olduğunu düşündüm. Yetkililer, WhatsApp üzerinden görüntü ve ses kaydı gibi belgeleri kendilerine iletmemi istedi. Ben de istenenleri gönderdim ancak saatlerce beklememe rağmen herhangi yanıt alamadım" dedi.

Yetkililerin cevap vermemesinin ardından fırına gittiğini belirten Akgümüş, "WhatsApp üzerinden görüntüleri gönderdiğim kişi beni aradı. Böyle bir durumun yaşanamayacağını kabul etmediklerini söyledi ve kısmen özür diledi. Onların daha ılımlı yaklaşmalarını beklerken, iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir kişi beni aradı. Bu kişi, ekmeğin içinden çıkan maddenin tırnak değil, plastik olduğunu iddia etti. Ben de plastiğin de bu durumu değiştirmeyeceğini yine de mağdur olduğumu söyledim. Bunun üzerine bana hakaret ve tehditlerde bulunmaya başladı. Maddenin plastik olduğu kanıtlanırsa, benimle farklı şekilde görüşeceğini söyleyerek tehditlerine devam etti. Benim 2 küçük çocuğum var. Çocuklarım o ekmeği yiyebilirdi ve boğazlarına takılma, enfeksiyon kapma gibi sağlık problemleri yaşayabilirdi. Mağdur olan benken, kendilerini mağdur gibi göstermeye çalıştılar. Bu olay nedeniyle firma hakkında şikayetçi oldum" diye konuştu.