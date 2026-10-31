Fenerbahçe’de dün teknik direktör mesaisi vardı. İsmail Kartal’ın yerine arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimde Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, adaylarla ilgili Başkan Aziz Yıldırım’a sunum yaptı. Yönetim kurulu, yabancı hocada kararlı. Julian Nagelsmann, Ernesto Valverde ve Stefano Pioli öncelik verilen isimler arasında yer alıyor.

SÖZLEŞME SÜRESİ SORUN

Ancak bir sorun var. Fenerbahçe’nin mevcut yönetiminin görev süresi sezon sonunda bitiyor ve yeni gelecek teknik direktör mayıs ayına kadar sözleşme imzalamayı kabul etmek zorunda. Marka teknik direktörlerle yapılacak görüşmelerle bu konuda bir uzlaşma çıkmazsa mecburen yerli teknik direktör adayları masaya gelecek.

KAFASINDAKİ İSİM OYDU

İsmail Kartal açıklanmadan 12 saat önceye kadar Fenerbahçe’nin teknik direktörü gözüyle bakılan Aykut Kocaman, yerli adaylar arasında en güçlü durumdaki isim. Başkan Aziz Yıldırım’ın seçimden önce kafasında olan Aykut Kocaman’ın iadeiitibarı hak ettiği yönetimde ortak kanı. Kocaman’ın yanı sıra Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı da ciddiyetini koruyor.