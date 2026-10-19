Süper Lig’in 8’inci haftasında Gaziantep FK, deplasmanda İstanbul Başakşehir FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı kart gören teknik direktör Orhan Ak’ın yerine yardımcı antrenör Cihan Ünal açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini belirten Cihan Ünal, “İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Özellikle ikinci yarı, hem savunma hem hücum hem baskı hem de topa sahip olma sekansları anlamında bizim için önemli geri dönüşleri olan bir maçtı. Tabi biraz önce de söyledim, futbolda top kaderi belirliyor. Bana göre ikinci yarıda Başakşehir’in kalemizde bir tane etkili şutu vardı. Birkaç tane şutları vardı ama gol pozisyonu diyebileceğimiz bir tane uzaktan şutları vardı. Onda da golü buldular. Onları tebrik ediyoruz. Onun dışında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle dediğim gibi, ikinci yarıda takımın gösterdiği reaksiyon önemliydi. İlk 11’de başlayan, sonradan oyuna dahil olan herkes, bireysel hareket etmeden bir takım halinde nasıl mücadele edeceğimizi burada bir kez daha gösterdi. Önümüzde zorlu bir maç var, içeride Erzurum maçı. İnşallah iyi hazırlanırız. Buralardan dersler çıkarıp artıları ve eksileri teraziye koyarak o maça hazırlanacağız. İnşallah içerideki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı

‘BUNLAR FUTBOLUN İÇERİSİNDE DOĞAL ŞEYLER’

Karşılaşma sonunda yaşanan gerginlik ve Orhan Ak’ın kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Ünal, “Orhan hocamız da zaten herkesin bildiği gibi sakin, ağırbaşlı bir insan. Gerçekten de öyle kendi içinde. 24 saat beraber olduğumuz için bunu biliyorum. Tabi maçta tansiyon bazen yükselebiliyor. Goller oluyor, son dakikada gol yeniyor, atılıyor. Bu duyguları yaşamak kolay değil. Yükselebiliyorsunuz, düşebiliyorsunuz. Orada küçük bir gerilim oldu. Bence bunlar futbolun içerisinde doğal şeyler. Her maçta olabiliyor” dedi.

‘BÜYÜTMEMEK LAZIM’

Gerginliğin başlangıcı hakkında Ünal, “Nuri hocamızın yardımcı antrenörünün bir söylemi veya hareketi olduğunu gördüm. Onun üzerine küçük bir tansiyon yükseldi. Ama bence bunları çok büyütmemek lazım. Hocamız da kırmızı kart gördü zaten. Çok büyütmemek gerekiyor. Bunlar maçın sonunda genellikle yaşanabiliyor. Biliyorsunuz, futbol iddialı insanlar için iddialı bir iş. O yüzden tansiyon bazen yükselebiliyor” sözlerini sarf etti.