Konya'da Cihanbeyli Kaymakamı Fatih Uzun, ilçede yapımı süren fast-food zinciri Burger King şubesine ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Uzun, işletmede incelemelerde bulunarak iş yeri sahibiyle bir araya geldi ve "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Söz konusu ziyaret kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ Ancak ziyaretin ardından paylaşılan görüntüler, markanın boykot kapsamında olması nedeniyle bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ziyarete ilişkin görüntüler, gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

