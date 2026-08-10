Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 2019 yılında Fatma Ceyhan ile dünyaevine giren oyuncu, yıllardır gözlerden uzak tuttuğu evliliğinden ilk kez bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceyhan, eşinin doğum günü dolayısıyla birlikte çekildikleri bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

'En güzel yaşlara beraberce sevgilim'

Özel hayatını sosyal medyada paylaşmamayı tercih eden oyuncu, fotoğrafın altına eşine yönelik romantik bir mesaj da yazdı.

Ceyhan, paylaşımında "En güzel yaşlara beraberce sevgilim" ifadelerini kullanarak Fatma Ceyhan'ın doğum gününü kutladı.

Oyuncunun yıllar sonra eşiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaşması, takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Ceyhan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.