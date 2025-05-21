İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'te Timur Cihantimur'un ehliyetsiz şekilde kullandığı araçla çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, Cihantimur devam eden süreçte annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı.

ABD'de aylardır tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadelerine karar verilen ikili hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, verdiği dilekçe ile Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

'MADDİ VE MANEVİ TÜM ZARARLARIMIZ KARŞILANMIŞTIR'

Şükriye Aci, verdiği dilekçesinde, hayatını kaybeden Aci'nin 1. dereceden yakını olarak şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Ayrıca yapılacak yargılamaya katılmak istemediğini aktardı.

ACILI BABA İSYAN ETTİ, ÖDENEN PARANIN MİKTARINI AÇIKLADI

Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesinin ardından açıklamalarda bulunan Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok. ifadelerini kullandı.

Anne Pervin Aci ise “Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler’de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var. Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı. Oğlumun kanını sattı" şeklinde konuştu.

'100 MİLYON TL KAN PARASI ALDI'

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre, baba Özer Aci, yaptığı açıklamada Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmek için 100 milyon TL aldığını iddia etti.

Aci, "Yazıklar olsun, karşı tarafa da yazıklar olsun. Benim elimdeki delil karşı taraftan 100 milyon lira aldığı yönünde. Davadan vazgeçtiğine göre oğlumun kanını 100 milyona satmış" ifadelerini kullandı.

Aci, Şükriye Aci'nin ekonomik sıkıntı çekmediğini belirterek "Ben davadan vazgeçmedim, eşi vazgeçti davadan. Para aldı, başka izahatı mı var. Benimle 6 aydır konuşmuyor, telefonlarıma çıkmıyor. Kendi kabuğuna sığındı. Maddi, manevi sıkıntı çekiyormuş. Ne çekiyormuş, öğrenmek isterim. dedi.