Siber güvenlik şirketi Arctic Wolf Networks, Çin devlet destekli aktörlerle bağlantılı olduğu belirtilen "LightSpy" adlı dijital casus yazılımın küresel ölçekte yaygınlaştığını duyurdu. Arctic Wolf'un yayımladığı son araştırmaya göre, yaklaşık dört yıl önce Çin'de tespit edilen LightSpy, zaman içinde gelişerek 13'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılan kapsamlı bir gözetim teknolojisine dönüştü.

The Straits Times'ın aktardığı detaylara göre araştırmacılar, platformun kullanıcıların belirli bir ücret karşılığında hedef kişilerin son derece hassas verilerine erişmesine imkan tanıdığını bildirdi.

CİHAZLARI TAMAMEN ELE GEÇİRİYOR

Gelişmiş gözetleme yeteneklerine sahip olan LightSpy'ın hedef cihazlardan konum verileri, ses kayıtları, sohbet geçmişi, kamera görüntüleri ve ekran görüntülerini ele geçirebildiği aktarıldı.

Platformun bunlarla da sınırlı kalmayıp, hedef cihazın kontrolünü tamamen üstlenebildiği ve cihaz içerisinde yer alan kişisel verilerin uzaktan silinmesine imkan sağladığı belirtildi.

VERİLERİ ELE GEÇİRMEYE DEVAM EDİYOR

LightSpy altyapısının Çin ana karasından başlayarak farklı kıtalara yayıldığı tespit edilirken, sistemin özellikle Avrupa ve Afrika'daki ağ yönlendiricilerine yerleştirilen kötü amaçlı yazılımlar üzerinden çalıştığı aktarıldı.

Araştırmaya göre platform, toplam 117 sunucu üzerinden verileri ele geçirip aktarmaya devam ediyor. LightSpy'ın kullanıcı profili arasında Çin'deki ticari işletmelerin yanı sıra devlet kurumları, askeri yapılar ve eğitim kurumlarının da yer aldığı belirtildi.

Arctic Wolf elde ettiği tüm bulguları ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI ile paylaştığını açıklarken, Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nin ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi.