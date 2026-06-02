Olay, dün Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinin önündeki otomobilinin içinde içki içen Gökhan Sürül, annesi N.D. (53) ve kardeşi ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. N.D., polise gidip oğlu hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sürül’ü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Sürül, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu arada Gökhan Sürül’ün babasının kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle para cezası aldığı, cezayı ödemediği için cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi.