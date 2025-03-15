Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Olay, Öğretmenler Sitesi'nde 7 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangın, dairenin penceresinden yükselen yoğun dumanların çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle hızla duyuruldu. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ailenin fertleri de hızlıca dışarıya çıkarak güvenli bir alana geçti.

Yangın esnasında, patlayan camlardan parçalar çevreye saçıldı. Neyse ki, ailenin üyeleri zarar görmeden tahliye edildi. Ancak, yangının etkisiyle dairede ciddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen bir çocuk, ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilerek tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Yetkililer, yangının ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre evde ciddi bir maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Yangının çıkış nedenini araştıran ekiplerin, elektrik tesisatındaki olası bir arıza veya başka bir nedenden dolayı yangının meydana gelmiş olabileceği üzerinde durdukları öğrenildi.