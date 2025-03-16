Yurt dışında çoğu mağazada satılan Lokumella mini fıstık barlarını, şiddetli sür alerjisi olanlar için tehlikeli olabileceği şüphesiyle acilen geri toplatıldı. Barların üzerine ise tüketilmemesi için 'yemeyin' uyarısı eklendi.

SÜT ALERJİSİ OLANLARDA RİSK UYARISI

Etiketinde belirtilmediğinden dolayı süt alerjisi ya da intoleransı olan kişilerde risk oluşturan gizli süt izleri içerdiği için sakıncalı olabileceği ifade edildi. Geri çağırılan ürünler Ocak ve Mart 2025'te satılan iki farklı parti koduyla satılan barlar olduğu belirtildi.

GERİ ÖDEME YAPILACAK

Ürün perakendicisi "Güvenlik sorunu nedeniyle Lokumella Mini Fıstık Barlarını geri çağırıyoruz. İçerisinde beyan edilmemiş süt var ve alerjik reaksiyona sebep olabilir. Ürünü satın aldıysanız ve süte alerjiniz varsa lütfen kullanmayı hemen bırakın ve herhangi bir TK Maxx veya Homesense mağazasına iade edin. Etkilenen tüm ürünler için tam bir geri ödeme veya değiştirme sunuyoruz" dedi.