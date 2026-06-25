Uşak'ta bulunan bir gıda deposunda yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi çoktan geçmiş olan tam yirmi dokuz ton çikolata ele geçirildi. Devasa miktardaki çikolataların yanı sıra, aynı depoda bozulmuş durumda olan bir ton altı yüz kilogram konserve ürününe de el konuldu.
Baskın sırasında depoda bulunan ve olayla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilen elli üç yaşındaki Ö.Ö. ile kırk yedi yaşındaki K.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan şahıslar hakkında, "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.